Askerlik celp dönemi ertelendi mi? MSB askerlik son dakika duyurusu askere alımlar ne zaman?

Linke tıklandıktan sonra ekrana gelen "Er Sınıflandırma Sonucu" ve Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" sayfaları aracılığıyla askerlik yapacağınız yeri öğrenebilirsiniz.

Bu adımların ardından da Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi alınabilecek. Sevk Belgesi, asker adayının yol izinlerinden birliğine teslim olacağı günlere kadar birçok bilgiyi içerir.

SÜLÜS KAĞIDI NEDİR?

Celp yerlerinin açıklanmasıyla beraber askere gidecek olan vatandaşların ilk işlemi sevk belgesi olarak da bilinen sülüs kağıdını çıktı almak oluyor. Bu kağıtta vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşın bilmesi gereken her türlü kağıt yer alırken birliğine teslim olacağı esnada yanında bulundurulması da gerekiyor.