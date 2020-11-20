Askerlik celp dönemi ertelendi mi? MSB askerlik son dakika duyurusu askere alımlar ne zaman?

Askerlik celp dönemi ertelendi mi? MSB askerlik son dakika gelişmesinin ardından askere alımlar ne zaman yapılacak sorusuna cevap aranmaya başlandı. Kasım ayında askere gidecek vatandaşların alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.
ASKERLİK CELP DÖNEMİ ERTELENDİ Mİ?
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.
E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
E-devlet sitesinden yapılan askerlik yeri sorgulama işlemi için öncelikle e-şifreye ihtiyaç vardır. Eğer e-şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden şifre alabilirsiniz. Ardından şifrenizi değiştirerek sisteme girebilirsiniz. Sisteme e-şifre dışında farklı giriş yöntemleri de bulunuyor. Dilerseniz bu yöntemler aracılığıyla da e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz.
Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" yazarak arama yapmanız gerekiyor.
Ekrana yansıyan sekmeden arama yapabileceğiniz gibi "e-Hizmetler" kısmından da ilgili bakanlığa erişebilirsiniz.
Sayfanın üst kısmında "Hizmet adı" kutucuğu belirecek. Askerlik görevini kısa dönem olarak ifa edecek olan askerlerin, "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem olarak askerlik yapacak yükümlülerin ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazarak karşılarına çıkan linke tıklamaları gereklidir.
Linke tıklandıktan sonra ekrana gelen "Er Sınıflandırma Sonucu" ve Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" sayfaları aracılığıyla askerlik yapacağınız yeri öğrenebilirsiniz.
Bu adımların ardından da Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi alınabilecek. Sevk Belgesi, asker adayının yol izinlerinden birliğine teslim olacağı günlere kadar birçok bilgiyi içerir.
SÜLÜS KAĞIDI NEDİR?
Celp yerlerinin açıklanmasıyla beraber askere gidecek olan vatandaşların ilk işlemi sevk belgesi olarak da bilinen sülüs kağıdını çıktı almak oluyor. Bu kağıtta vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşın bilmesi gereken her türlü kağıt yer alırken birliğine teslim olacağı esnada yanında bulundurulması da gerekiyor.
SÜLÜS KAĞIDI NE ZAMAN ÇIKAR?
Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini de içeren yazılı belgeye sülüs bir diğer adıyla sevk belgesi denmektedir. Celp yerlerinin duyurulması ardından erişime açılan sevk belgesi, E-devlet giriş işlemi yapıldıktan sonra görüntülenip çıktısı alınabiliyor.