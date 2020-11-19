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    • 19.11.2020 Gazete
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    için rehabilitasyon ve iyileştirme planı hazırlandı

    Başkan ’ın “’ü eski haline döndürün” talimatı üzerine Çevre ve hemen karar aldı. Yoğun yapılaşma nedeniyle eski halinden eser kalmayan turistik bölge için rehabilitasyon ve iyileştirme planı hazırladı.

    Huzurgöl!

    Başkan 'ın "'ü eski haline döndürün" talimatı üzerine Çevre ve hemen karar aldı. Yoğun yapılaşma nedeniyle eski halinden eser kalmayan turistik bölge için rehabilitasyon ve iyileştirme planı hazırladı.

    Bunun için iki aşamalı proje yapıldı. Önce gölün etrafındaki yürüyüş alanları ve kaldırımlar yenilenecek. Projenin 2. etabında ise gölün çevresindeki tüm yapılar yıkılacak. Proje kapsamında toplam 12 milyon TL'lik üstyapı çalışması gerçekleştirilecek.

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    Haberler Güncel Uzungöl için rehabilitasyon ve iyileştirme planı hazırlandı