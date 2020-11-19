İSTANBUL'DA "TOPLU BULAŞIM" DEVAM EDİYOR

Toplu ulaşım, 'toplu bulaşım' haline geldi. Metro, metrobüs ve otobüslerdeki kalabalık dikkat çekti. Sosyal mesafesiz yolculuk vatandaşı canından bezdirdi. Minibüs şoförleri ise isyan etti: Hep bize ceza kesiliyor. Biraz da otobüslere bakın!



METRO

Coronavirüs, tüm dünyada artışa geçti! Ülkemizde de vaka sayıları yükseldi. Yeni tedbirler getirildi. Ancak mega kent İstanbul'da vatandaşlar toplu taşıma çilesi çekti. Sefer sayıları azalan otobüs ve metrolarda yaşanan kalabalıkta virüsten korunmak imkansız hale geldi. Dün, yine manzara değişmedi. Araçlardaki yoğunluk "Eyvah virüs" dedirtti! Minibüsçüler de duruma tepki gösterdi. "Otobüs, metro, metrobüs hep kalabalık. Ancak hep bize ceza kesiliyor" diye sitem etti.