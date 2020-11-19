Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgınla ilgili önemli açıklamalar:
Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmedi. adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Büyükşehirlerde başlayan artış bütün ülkeye yayıldı. kısıtlamalara uymazsak yenileri gelir.
TEDBİRLİ GÜNLER YARIN BAŞLIYOR:
AVM, KUAFÖR VE MARKETLER 10.00-20.00 ARASINDA HİZMET SUNACAK.
PAKET SERVİS KAPSAM DIŞI OLACAK.
RESTORAN VE KAFELER 10.00'DA AÇILIP 20.00'DA KAPANACAK.
SİNEMA, KIRAATHANE, HALI SAHA VE İNTERNET KAFELER 31 ARALIK'A KADAR AÇILMAYACAK.
HAFTA SONLARI 10.00- 20.00 DIŞINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK.
65 YAŞ VE ÜZERİ 10.00 İLA 13.00, 20 YAŞ VE ALTI 13.00 İLA 16.00 ARASINDA SOKAĞA ÇIKABİLECEK.
NİKAH TÖRENLERİ 20 DAKİKA OLACAK.
SİGARA YASAĞI GENİŞLETİLEBİLECEK.
İSTANBUL'DA "TOPLU BULAŞIM" DEVAM EDİYOR
Toplu ulaşım, 'toplu bulaşım' haline geldi. Metro, metrobüs ve otobüslerdeki kalabalık dikkat çekti. Sosyal mesafesiz yolculuk vatandaşı canından bezdirdi. Minibüs şoförleri ise isyan etti: Hep bize ceza kesiliyor. Biraz da otobüslere bakın!
METRO
Coronavirüs, tüm dünyada artışa geçti! Ülkemizde de vaka sayıları yükseldi. Yeni tedbirler getirildi. Ancak mega kent İstanbul'da vatandaşlar toplu taşıma çilesi çekti. Sefer sayıları azalan otobüs ve metrolarda yaşanan kalabalıkta virüsten korunmak imkansız hale geldi. Dün, yine manzara değişmedi. Araçlardaki yoğunluk "Eyvah virüs" dedirtti! Minibüsçüler de duruma tepki gösterdi. "Otobüs, metro, metrobüs hep kalabalık. Ancak hep bize ceza kesiliyor" diye sitem etti.
OTOBÜS
METROBÜS
MİNİBÜS
POLİS, gün boyu toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.