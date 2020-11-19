Düğünler yasaklandı mı ve kına ve nikah töreni iptal mi soruları hakkındaki araştırmalar alınan sokağa çıkma kısıtlama kararının ardından merak ediliyor. Düğün ya da kına için tarih alan vatandaşlar bu bağlamda İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan düğün saatleri bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, düğün yasaklandı mı? Kına ve nikah töreni iptal mi? İşte merak edilenler...

DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI? KINA VE NİKAH TÖRENİ İPTAL Mİ?

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak.

DÜĞÜN VE NİKAH TÖRENLERİ

2 Eylül tarihinde yayımlanan genelgedeki düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde, nikah törenleri/merasimleri, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilecek.

Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde yapılacak.

Ayrıca 30 Temmuz'da yayımlanan genelge çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümler eksiksiz uygulanacak.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamalarının esas olduğu vurgulanan genelgeye göre, İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler ise şöyle:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen."