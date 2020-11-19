MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Yılbaşı özel çekilişinin biletleri satışa çıktı. 18 Kasım'dan itibaren oyunseverler, Milli Piyango biletlerini gezici bayilerden, Milli Piyango bayilerinden ve 29 Kasım'dan itibaren de online olarak millipiyangoonline.com'dan veya Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından alabilecekler.

REKOR İKRAMİYE

Bugüne kadar verilmiş en yüksek rakamı vadeden çekişte, büyük ikramiye 100 milyon lira.

Tüm çekilişlerin sonunda ise toplam dağıtılacak ikramiye ise 563 milyon 400 bin lira.