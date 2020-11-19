31 Aralık Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? Milli Piyango yılbaşı özel çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar olacak? Her yılbaşında yapılan özel Milli Piyango çekilişinde milyonlarca lira ikramiye dağıtılıyor. Zengin olma hayali kuran milyonlarca kişi Milli Piyango bileti alıyor. Bilet almak isteyen vatandaşlar biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Peki, Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar?
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Yılbaşı özel çekilişinin biletleri satışa çıktı. 18 Kasım'dan itibaren oyunseverler, Milli Piyango biletlerini gezici bayilerden, Milli Piyango bayilerinden ve 29 Kasım'dan itibaren de online olarak millipiyangoonline.com'dan veya Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından alabilecekler.
REKOR İKRAMİYE
Bugüne kadar verilmiş en yüksek rakamı vadeden çekişte, büyük ikramiye 100 milyon lira.
Tüm çekilişlerin sonunda ise toplam dağıtılacak ikramiye ise 563 milyon 400 bin lira.
Yılbaşı bileti online olarak sadecewww.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satılabilecek.
MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?
18 Kasım'dan itibaren satışa çıkan Milli Piyango biletlerinin fiyatları ise tam 100 lira, yarım 50 lira ve çeyrek 25 lira olarak belirlendi. Büyük ikramiyenin tam bilete vurması halinde bir kişi 100 milyon liralık servetin sahibi olacak.
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere yılbaşı çekilişi bileti sorgulama işlemlerinizi millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.