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    • 19.11.2020 Gazete
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    olayı: zannettim

    , erkek arkadaşının evinden düşerek yaşamını yitirdi. Hakim karşısına çıkan sanık, “ dakika kavga ettik. İki attım. Balkondan düşmüş. zannettim” dedi.

    Rüya zannettim

    Gaziantep'te 13 Ağustos günü meydana gelen olayda, Duygu Delen (17), erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20), 4'üncü katındaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı. Dün ise davanın ilk duruşması vardı. Söz alan sanık, "Sinirliydim ve dakika tartıştık. Telefonunu almaya çalışınca iki attım. Banyoya gittiğimde, halı düşmesine benzer bir ses duydum. Balkona çıktım ve yerde olduğunu gördüm. mı gerçek mi anlamadım. Yüzünü çevirdim, nabzına baktım. Sonra ambulans geldi" dedi. 'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı Şubat ayına erteledi.

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    Haberler Güncel Duygu Delen olayı: Rüya zannettim