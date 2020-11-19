Gaziantep'te 13 Ağustos günü meydana gelen olayda, Duygu Delen (17), erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20), 4'üncü katındaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı. Dün ise davanın ilk duruşması vardı. Söz alan sanık, "Sinirliydim ve 5-10 dakika tartıştık. Telefonunu almaya çalışınca iki tokat attım. Banyoya gittiğimde, halı düşmesine benzer bir ses duydum. Balkona çıktım ve yerde olduğunu gördüm. Rüya mı gerçek mi anlamadım. Yüzünü çevirdim, nabzına baktım. Sonra ambulans geldi" dedi. Mehmet Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı Şubat ayına erteledi.

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