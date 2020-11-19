Dünya Erkekler Günü nedir? Dünya Erkekler Günü ne zaman kutlanıyor?

Dünya Erkekler Günü nedir? Dünya Erkekler Günü ne zaman? Uluslararası önemli günler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önemli günler ve haftalar sosyal medyanın sık sık gündemine oturuyor. Pek sık adı duyulmasa da Dünya Erkekle Günü de gündem oldu. Peki, Dünya Erkekler Günü nedir?
DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Uluslararası Erkekler Günü 19 Kasım'da kutlanıyor.
DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NEDİR?
Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafında da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir. İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.
Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından desteklenmekte ve kutlanmaktadır.
2016 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır:
Amerika Birleşik Devleteri, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Botsvana, Burundi, Çin, Danimarka, Fransa, Gana, Güney Afrika, Grenada, Hırvatistan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Jamaika, Kanada, Kayman Adaları, Küba, Man Adası, Macaristan, Malta, Nijerya, Norveç, Pakistan, Romanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Singapur, Şeyseller, Tanzanya, Trinidad-Tobago, Ukrayna, İngiltere, Zimbabve.