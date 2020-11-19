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    • 19.11.2020 17:14
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    nedir? ?

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen nedir? ? Ordu’da 74 yaşındaki Makbule Sarı’nın vahşice öldürülmesinin ardından cinayette kullanılan domuz bağının ne olduğu merak ediliyor. Programda yaşlı kadının domuz bağıyla öldürüldüğü ortaya çıktı. Peki, ?

    takvim.com.tr
    Domuz bağı nedir? Domuz bağı ne demek?

    Domuz bağı nedir? Domuz bağı ne demek? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündem olan domuz bağının ne olduğu araştırılıyor. Ordu'da 74 yaşındaki Makbule Sarı'nın domuz bağıyla öldürüldüğü ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından domuz bağı nedir sorusuna yanıt aranıyor.

    DOMUZ BAĞI NEDİR?

    Domuz bağı, kişinin az yer kaplamasına yarayan bir yöntem olarak biliniyor. Ortalama boydaki ve kilodaki bir kişi bu biçimde top şekline getiriliyor. İlk etapta kurbanın boynuna ip bağlandıktan sonra, şayet ölüme terk edilecekse kurban boğuluyor. Arkasından ipin ucu bedenin önünden atılarak, bacaklarının arasından geçiriliyor.

    MAKBULE SARI KİMDİR?

    Müge Anlı'da konu alınan Makbule Sarı cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Ordu'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde çarşafa sarılı halde cansız bedeni bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı'nın katil veya katillerinin bulunması için ailesi Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım talebinde bulunmuştu. Korkunç bir cinayete kurban giden yaşlı kadın ile ilgili bugün tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı.

    Evde yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahallenin muhtarına haber verdi. Muhtar da Sarı'ya ulaşamayınca polisten yardım istedi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Makbule Sarı'yı çarşafa sarılı, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu. Yapılan kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca evde yapılan incelemede ise para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi.
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