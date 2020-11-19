Domuz bağı nedir? Domuz bağı ne demek? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündem olan domuz bağının ne olduğu araştırılıyor. Ordu'da 74 yaşındaki Makbule Sarı'nın domuz bağıyla öldürüldüğü ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından domuz bağı nedir sorusuna yanıt aranıyor.

DOMUZ BAĞI NEDİR?

Domuz bağı, kişinin az yer kaplamasına yarayan bir yöntem olarak biliniyor. Ortalama boydaki ve kilodaki bir kişi bu biçimde top şekline getiriliyor. İlk etapta kurbanın boynuna ip bağlandıktan sonra, şayet ölüme terk edilecekse kurban boğuluyor. Arkasından ipin ucu bedenin önünden atılarak, bacaklarının arasından geçiriliyor.