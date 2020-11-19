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    • 19.11.2020 Gazete
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    Başkan 'dan 'nda önemli açıklamalar

    Başkan , ve () 'ndan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Kapalı Maraş konusu üzerinden Genel Başkanı 'na tepki gösterdi. İş dünyasına da mesaj gönderen Erdoğan, "Yatırımcılarımızı yüksek e ezdirmemeliyiz" dedi.

    Başkan , ve () 'ndan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Kapalı Maraş konusu üzerinden Genel Başkanı 'na tepki gösterdi. İş dünyasına da mesaj gönderen Erdoğan, "Yatırımcılarımızı yüksek e ezdirmemeliyiz" dedi.

    Dünya ile Türkiye de e giriyor. Vites yükseltmenin yeterli olmadığı araç değiştirmenin gerekli olduğu bir dönemdeyiz.

    İşte bu yeni dönemin hazırlıkları ekonomi ve demokrasi reformlarıdır. İhtiyaç duyulan değişimleri hayata geçirmek bizim görevimizdir.

    Temelini attığımız tabiri caizde kaba inşaatını tamamladığımız binamızı artık nihai hale getirecek adımın eşiğindeyiz.

    Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor. Yerli ve uluslararası yatırımcılar için şartları sağlamaya devam edeceğiz.

    YÜKSEK FAİZ UYARISI
    Başkan Erdoğan, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor" dedi. da tek haneli rakamlara indirileceğini söyledi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye Ekonomi Şurası'nda önemli açıklamalar