Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'ndan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Kapalı Maraş konusu üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. İş dünyasına da mesaj gönderen Erdoğan, "Yatırımcılarımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz" dedi.

Dünya ile Türkiye de yeni döneme giriyor. Vites yükseltmenin yeterli olmadığı araç değiştirmenin gerekli olduğu bir dönemdeyiz.

İşte bu yeni dönemin hazırlıkları ekonomi ve demokrasi reformlarıdır. İhtiyaç duyulan değişimleri hayata geçirmek bizim görevimizdir.

Temelini attığımız tabiri caizde kaba inşaatını tamamladığımız binamızı artık nihai hale getirecek adımın eşiğindeyiz.

Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor. Yerli ve uluslararası yatırımcılar için şartları sağlamaya devam edeceğiz.

YÜKSEK FAİZ UYARISI

Başkan Erdoğan, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor" dedi. Enflasyonun da tek haneli rakamlara indirileceğini söyledi.