SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Uzungöl’ün eski haline dönüştürülmesi için çalışmalar başlıyor







BAKAN KURUM: "UZUNGÖL DÜNYA MARKASI HALİNE GETİRİLECEK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz aylarda Trabzon'u ziyaret ederek Uzungöl'ün dünya markası haline getirileceğini belirtmişti. Uzungöl'deki kaçak yapıların yıkımının gerçekleştirildiğini belirten Bakan Kurum, "Ülkemize gelen herkesin gelip görmek istediği bir Uzungöl'ümüz var. Bu çerçevede hem kaçak yapılaşmayla mücadele hem de Uzungöl'deki, Ayder'imizdeki, Türkiye'mizdeki doğal olan güzel olan korunması gereken tüm alanları korumaya gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede valiliğimizle birlikte kaçak yapılarla mücadele kapsamında yapıların yıkımını gerçekleştirdik. Uzungöl'ün merkezinde bir dönüşüm projesine başladık. Diğer taraftan Uzungöl'deki kaldırımların, sokakların aydınlatmalarının iyileştirilmesi kapsamında tıpkı Ayder'de olduğu gibi Uzungölümüzde de bir proje yürütüyoruz.