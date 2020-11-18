Şehirler arası seyahat yasağı geldi mi? İstanbul’a giriş çıkış yasaklandı mı?

İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı mı? Şehirler arası seyahat yasağı geldi mi? Türkiye genelinde koronavirüs salgınında artış yaşanmaya başlandı ve yeni önlemler devreye girdi. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından yapılan açıklamayla önlemler duyuruldu. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle detaylar belli oldu. Peki, şehirler arası seyahat yasağı geldi mi?
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Şehirler arası seyahat yasağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek.
MUAFİYET ŞARTLARI
Söz konusu tedbirde;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığı'na ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.
HAFTA SONU UYGULANACAK KISITLAMANIN DETAYLARI
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları ise şu şekilde; ilk olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.