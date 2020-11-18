Sınavlar iptal mi edildi? Uzaktan eğitim sınavlar yapılmayacak mı? Bilindiği üzere dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından sınavların nasıl olacağı merak konusu olmuştu. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yazılı bir açıklama yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SINAVLAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı. Yazılı açıklamada "31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak" ifadelerine yer verildi.