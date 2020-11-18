İzmir'i Kötü 6'lı yıktı! İşte o maddeler

YAPILMASI GEREKENLER

THBB Başkanı Yavuz Işık, Türkiye genelindeki konutların yüzde 35'inin (yaklaşık 6.7 milyon konut) depreme dayanıksız olduğunu vurguladı. Işık ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği acil yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Yapı stoğu acilen taranmalı: Bütün yapıların risk potansiyeli ortaya konulmalı. İlk etapta hızlı tarama ile tespit edilen yüksek riskli yapılar acilen yenilenmeli. İnşaat sürecindeki bütün kurallara; zemin incelemesi, doğru projelendirme, kaliteli malzeme, doğru uygulama, denetime eksiksiz uyulmalı.

Beton sınıfı yükseltilmeli: İnşaatlarda daha yüksek dayanım sınıfında betonlar kullanılmalı.

KGS Denetimi yaygınlaşmalı: Ülkemizde beton üretiminde en etkin denetim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak atanan Kalite Güvence Sistemi (KGS) tarafından yapılmaktadır. Beton üretim tesislerinin yerinde denetiminin yanı sıra habersiz ürün denetimleri de yapılmaktadır.

Binalar denetlenmeli: Araç muayenesine benzeri bir sistemle 2-3 yılda bir binaların periyodik denetimi yapılarak kolon, kiriş kesikleri tespit edilmeli.

1 milyon uzman gerekli: Olası İstanbul depreminde 50 bin binanın yıkılacağını belirten uzmanlar, her binaya ortalama 20 kişilik kurtarma ekibi verilmesi halinde bile 1 milyon arama kurtarma uzmanı gerektiğini belirtti.