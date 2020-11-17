Yasaklar ne zaman başlıyor? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? şeklindeki sorular hakkında araştırmalar özellikle akşam saatlerinde yoğunluk kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak." dedi. Şimdi gözler kısıtlamaların ne zaman uygulanmaya başlanacağına çevrildi. Konu hakkındaki tüm gelişmeleri haberimizin içerisinde sizler için derledik.

YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak." dedi. Yasağın ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.