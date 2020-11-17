Son dakika: Okullar kapandı mı? Okul tatili uzatıldı mı? Online eğitim ne kadar sürecek?

Okullar kapandı mı? Okul tatili uzatıldı mı? Online eğitim ne kadar sürecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan hafta sonları saat 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Peki, okullar kapandı mı? Okul tatili uzatıldı mı? Online eğitim ne kadar sürecek? İşte detaylar...

OKULLAR KAPANDI MI? OKUL TATİLİ UZATILDI MI? ONLİNE EĞİTİM NE KADAR SÜRECEK?

Başkan Erdoğan açıklamasında "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek." ifadelerini kullandı.