Son dakika haberine göre, Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM'ye sunulan Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin onaylanmasının ardından bir ay sonra Mehmetçik kardeş ülkeye gidecek. Azerbaycan'a en son asker 1918'de gönderilmişti.

Tezkerede, "Türkiye'nin Rusya'yla birlikte kuracağı Ortak Merkez'de, TSK personelinin de görev yapmasının, bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olacağı ve ülkemizin çıkarları açısından gerekli olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

PERİŞANYAN

Azerbaycan ordusu tarafından Karabağ'da perişan edilen Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan, ülkedeki baskılara rağmen direniyor. Muhalefetin kendisine yönelik istifa çağrılarının gündeminde olmadığını belirten Paşinyan, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var" dedi.