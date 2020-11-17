Sokağa çıkma yasağı marketlerin çalışma saatleri hafta sonu marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak." dedi. Peki, A101, BİM, ŞOK saat kaçta açılacak kapanacak? İşte detaylar...
A101, BİM, ŞOK SAAT KAÇTA AÇILACAK KAPANACAK?
A101, BİM, ŞOK marketlerden henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
ALINAN KARARLAR NELERDİR?
Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir." ifadesini kullandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.
"Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.
Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.
Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek."