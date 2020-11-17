İbrahim Atabey kimdir, kaç yaşında? Çektiği video ile dini değerleri aşağılayan ve Kur'an-ı Kerim yırtan İbrahim Atabey kimdir sorusuna yanıt araıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesinde Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtan ve İslam'a hakaret eden İbrahim Atabey hakkında soruşturma başlattı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
NE OLDU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "İbrahim Atabey isimli şahıs hakkında Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtması ve İslam dinine yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İbrahim Atabey'in Rusya ülkesinde bulunduğu bilgisi alınmış olup, soruşturma işlemlerine titizlikle devam olunmaktadır" denildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), YouTube'da dini değerleri aşağılayıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan İ.A.'nın, firari olarak bulunduğu Rusya'dan Türkiye'ye iadesi için işlem başlatıldığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 6 Kasım 2020 tarihinde YouTube adlı video paylaşım sitesinde paylaşılan ve sosyal medyada #İ.A.Tutuklansın etiketiyle gündeme gelen bir videoda dini değerleri alenen aşağılayan ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapılmıştır. Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 adet kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya'da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
İBRAHİM ATABEY KİMDİR?
İbtahim Atabey, Youtube fenomeni olarak tanınan ve İslam karşıtı videolarıyla tanınan bir isimdir. Atabey Youtube 'GİGTV' kanalında ilahi dinlerin ve kitapların kaynaklarını araştıran içerikler yapmaktadır. Sözde araştırmaları ile kitapların ilahi bir güç tarafından yazılmadığına dair tespitler yapan Youtuber olarak nitelendirilmektedir.