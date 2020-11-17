İbrahim Atabey kimdir, kaç yaşında? Çektiği video ile dini değerleri aşağılayan ve Kur'an-ı Kerim yırtan İbrahim Atabey kimdir sorusuna yanıt araıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesinde Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtan ve İslam'a hakaret eden İbrahim Atabey hakkında soruşturma başlattı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

NE OLDU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "İbrahim Atabey isimli şahıs hakkında Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtması ve İslam dinine yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İbrahim Atabey'in Rusya ülkesinde bulunduğu bilgisi alınmış olup, soruşturma işlemlerine titizlikle devam olunmaktadır" denildi.