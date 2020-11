Sincan Belediyesi ‘evsel atıklardan akıllı çiftliğe’ projesi ile ödüle layık görüldü

Sincan Belediyesi, "Sıfır Atık" çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekledi. Geçen yıl İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde ödüle layık görülen Sincan Belediyesi bünyesinde evsel atıkların kompostlama tesisi dışında başka alanlarda da kullanılmasını sağlamak amacı ile "Evsel Atıklardan Akıllı Çiftliğe" adlı bir proje geliştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katılımıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni"nde Sincan Belediyesi bir ödül daha kazandı. Sincan Belediyesi, evsel atıkların pek çok alanda kullanılmasını amaçlayan projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje ile hedef kendi kendine yeten, biyolojik ve çevre döngülerini tamamlayan bir sistem kurmak.

ATIKLAR İÇİN YAZILIM

Vatandaşların ve esnafın ellerinde tüketilmeden kalan yiyecekleri de değerlendirme amacıyla yola çıkan Sincan Belediyesi; iOS ve Android işletim sistemleri üzerinden atıklarının toplanması için bir de yazılım tasarlıyor. Belli zaman aralıklarında toplanan evsel yiyecek atıkları tesise getirilecek, ısıl işlem görerek farklı tiplerde yemlere dönüştürülecek. Bu yemler hem tesiste kullanılacak hem de dışarıya uygun fiyatla satışları yapılarak tesis için gelir elde edilecek. Kurulacak tesiste tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de geniş yer verilecek. Elde edilen ürünlerin büyük kısmı eğitim ve sosyal yardıma ayrılacak. Özellikle üniversitelerle anlaşarak, ziraat ve veterinerlik fakültesi öğrencilerine staj yapma imkanı da sunulacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR OLACAK

Veterinerlik hizmeti, çevre teknolojileri eğitimi, işletme kültürü, "Atıktan Sanata" isimli zanaatkârlık programı, çocuklar ve öğrenciler için yapılan gezilerde evcilçiftlik hayvanların anlatıldığı derslikler yer alacak. Güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlayan panellerle tesisin elektriği karşılanacak. Hayvansal atık ve gübrelerden elde edilen biyogazla de enerji üretimine katkıda bulunulacak.

YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, plastik, cam ve kağıt gibi atıkların yanı sıra, yiyecek atıklarının da geri dönüşüm açısından büyük bir kaynak olduğuna dikkat çekti. Ercan, "Atıkları hammadde ve yeni ürünlere dönüşecek bir kaynak olarak görmekteyiz. Atıkların kaynağından ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle, daha yaşanabilir bir çevre hedefliyoruz. Önerdiğimiz bu projede; kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir bir sistem kurmayı amaçlamaktayız. Biyolojik döngünün temel hedef alındığı sistemimizde, dışarıdan kaynak alımını minimuma indirerek, sistemin kendi enerjisini kendisinin üretmesini sağlayacağız" dedi.

7/24 KAYIT ALTINDA

Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen güvenlik kamera sistemleri, 8 yıldır Sincanlılara huzurlu bir ortam sağlıyor. 235 farklı noktada 1500 adet güvenlik kamerasıyla 7/24 kayıt altına alınıyor. Memleket hasreti çeken, köyünü/mahallesini özleyen Sincanlılar canlı kameralar ile özlemini giderebiliyor.

İZMİR'E YARDIM ELİ

Sincan, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye destek için harekete geçti. Yaralarını sarmaya çalışan İzmir'e yardım elini uzattı. Yetkililer depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölge ile irtibat halindeydi. Temel ihtiyaçlar tespit edilerek Ankara Valiliği koordinatörlüğünde Sincan Belediyesi ve Sincan Kaymakamlığı iş birliğinde Sincan halkının da katkılarıyla temel ihtiyaç malzemeleri toplandı. Ardından tıra yüklendi. "Sincan Sizinle... Geçmiş Olsun İzmir" yazılı destek pankartı asılan yardım tırı İzmir'e uğurlandı. Battaniye, gıda kolileri, yastık, yorgan, ayakkabı, kıyafet gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım tırı İzmir'de depremden zarar gören vatandaşlara dağıtıldı.

MİNİKLER KİTAPLARIN İÇİNDE BÜYÜYOR

Ekim ayında hizmete giren Sincan Bebek Kütüphanesi, 0-3 yaşındaki bebekler ve ailelerini ağırlamaya devam ediyor. Minikler, etkinlikler sayesinde erken dönemde kitaplarla tanışma fırsatı yakalıyor, böylece okuma bilinci kazanıyor. Her Çarşamba "Zeka ve Akıl Oyunları" etkinliği, her Perşembe "Oyun Terapisi" etkinliği, her Cuma "Masal Terapisi" etkinliği ve her gün "Okuma Terapisi" etkinliği düzenleniyor.

SİNCAN KARABAĞ İÇİN SÖYLEDİ

Azerbaycan'ın Karabağ'ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine Sincan'dan da destek geldi. Sincan sokakları, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı. Sincanlı sanatçılar mikrofonlarını aldı, Karabağ için söyledi. Sincan Belediyesi himayesinde Sincan'da ikamet eden 6 sanatçı bir araya geldi. Kardeş ülke Azerbaycan'ın haklı davalarına destek olmak ve Karabağ ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü seslendirdiler.

Bahadır Mert, Ekrem Özel, Hasan Sağındık, Kamil Avcı, Mehmet Demirtaş ve Ömer Faruk Bostan'ın seslendirdiği türkü büyük beğeni topladı. Başkan Ercan, "Karabağ Türk'tür, Azerbaycan'dır, ecdadımızın yadigarıdır. Can Azerbaycanlı kardeşlerimize Sincanımızdan selam olsun" dedi.

DENETİMLER HIZ KESMİYOR

Koronavirüs denetimleri kapsamında Sincan'da ekipler her zaman sahada. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulundu.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN

Sincan Belediyesi, sokak hayvanlarının daha doğal ve modern bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Polatlar Mahallesi'nde 1000 sokak hayvanı kapasiteli Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi inşa ediyor. Yaklaşık 42 bin m2 arazide yapımı devam eden merkez, kısa sürede hizmete açılacak. Merkezde sokak hayvanlarının her türlü bakım, teşhis, tedavi ve kısırlaştırma işlemleri yapılacak.

120 NOKTADA ÜCRETSİZ WİFİ

Sincan Belediyesi, 120 noktada ücretsiz internet hizmeti veriyor. Parklar, köyler, millet kıraathaneleri, konaklar ve belediye hizmet binalarında yaklaşık 4 bin 500 kişi ücretsiz Wi-Fi hizmeti alıyor. Başkan Ercan, "Vatandaşlarımızı teknolojinin tüm imkânlarıyla buluşturmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız belirlenen bu noktalarda gönüllerince internete girip her türlü bilgiye ulaşabilir. Her şey Sincan için." dedi.