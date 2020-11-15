Uzmanlar koronavirüs mutasyonuna karşı uyardı! Başa dönme riski ile karşı karşıyayız





"Bunu halk ağzında 'başa dönme riski' şeklinde de ifade edebiliriz"



Danimarka Sağlık Bakanlığı tarafından vizonlarda tespit edilen bu korona virüslerin mutasyona uğradığı ve bunun sonucunda da insanlar için ciddi bir risk oluşturabilecek bir durumun ortaya çıktığının açıklandığını hatırlatan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Bu dünyadaki Covid-19 hastalığıyla mücadelede bazı sıkıntılara yol açabilecek bir bilgi. Şöyle ki; bir virüsün mutasyona uğraması demek, o virüsle ilgili o ana kadar yapmış olduğunuz hem tedavi anlamında, ilaçların kullanılması anlamında, hem de aşı çalışmalarında bir riske sebebiyet vermekte. Siz bir virüsün aşısını oluşturuyorsunuz, daha sonra virüsün gen yapısında değişiklik olduğun zaman, o aşının o virüse fayda vermeme söz konusu olabiliyor. Yani bunu halk ağzında 'başa dönme riski' şeklinde de ifade edebiliriz" şeklinde konuştu.