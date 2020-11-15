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    • 15.11.2020 14:03
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    SON DAKİKA:Başkan Erdoğan, 'ne geldi!

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ziyaretleri kapsamında 'ne geldi. Başkan Erdoğan, Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

    AA
    Başkan Erdoğan KKTC'de!

    Başkan , "" isimli uçak ile bugün saat 12.20'de 'nin başkenti Lefkoşa'ya hareket etti. Erdoğan'ı taşıyan uçak alınan son bilgiye göre Türkiye Saati ile 13.25'te Kıbrıs'a indi. Başkan'ı Ersin Tatar hazırlıkların yapıldığı havalimanında karşıladı. Ayrıca Genel Başkanı 'nin de Kıbrıs'taki programa katılacağı açıklandı.

    KKTC 37. KURULUŞ YILINI KUTLUYOR, BAŞKAN ERDOĞAN ADADA
    İstanbul 'ndan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından uğurlanan Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet Lefkoşa'ya hareket etti. İstanbul isimli özel uçakla Kıbrıs yolculuğuna başlayan Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. Kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak.

    TÖRENLERE KATILACAK
    Başkan Erdoğan'ın, buradaki ziyaretleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılması beklenirken geçtiğimiz günlerde açılan Kapalı Maraş bölgesini ziyaret etmesi de bekleniyor.

    TATAR'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
    Diğer yandan Erdoğan'ın ziyareti aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda seçimlerin gerçekleştiği ve Başbakan olarak seçime giren ve seçimden Cumhurbaşkanı olarak çıkan Ersin Tatar'a da hayırlı olsun ziyareti olacak.

    İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alınıp Kıbrıs davası ve 'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

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