BİR BÖLÜMÜNE KAPALI HAVUZ BİLE YAPILMIŞ!

Ümraniye: İlk durağımız Ümraniye Topağacı Mahallesi'ydi. Mahalle sakini Aslan Karadaş ile yaşadığı sokakta e-devlet sayfasına kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra, sayfanın arama kısmına, "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" yazıp arattık. Açılan sayfadaki il, ilçe, mahalle ve cadde, sokak bilgilerini girip sorgulama yaptıktan sonra en yakın toplanma alanının Kazım Karabekir Parkı olduğunu öğrendik. Yaklaşık bir kilometrelik yürüyüşün ardından toplanma alanı olan parka ulaştık.

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İnsanların bu alana sığmayacağını belirten Karadaş, "Büyük bir deprem olduğunda insanların uzun süre dışarıda kalması gerektiğinde bu alana sığmak mümkün değil. Bir de çadır kurulursa 300-400 kişi zor sığar. Parkımız biraz daha büyüktü fakat bir bölümüne kapalı yüzme havuzu yapıldı" diye konuştu. Mahalle muhtarı Yaşar Karataş da, "Mahallenin nüfusu 16 bin. Mahallemizde belirlenmiş olan yalnızca iki tane toplanma alanı var. Kazım Karabekir Parkı yaklaşık 8 bin vatandaşımızın toplanma alanı. Toplanma alanları yetersiz. Bir tane afet konteynerımız var" diye konuştu.