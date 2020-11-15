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    • 15.11.2020 11:38
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    'den 'nin 37. kuruluş yıl dönümüne ilişkin anlamlı mesajı!

    Son dakika haberi...  (), 'nin () 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yapılan açıklamada, "37 yıl önce kendi kaderini tayin ederek bağımsızlığını ve özgürlüğünü ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

    MSB'den KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümünde anlamlı mesaj

    (), 'nin () 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "37 yıl önce kendi kaderini tayin ederek bağımsızlığını ve özgürlüğünü ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

    Açıklamada, ", 1974 yılında nasıl kardeşlerinin yanında durduysa bugün de aynı ruhla Kıbrıs Türkü'nün yanındadır." vurgusu yapıldı.

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    Haberler Güncel MSB'den KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümüne ilişkin anlamlı mesajı!