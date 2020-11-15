KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Lefkoşa'da KKTC'nin 37'nci kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı. Burada anıta çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve MHP lideri Bahçeli daha sonra resmi geçişte KKTC'li vatandaşları selamladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 37'nci Kuruluş Yıl Dönümü Törenlerinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kıbrıs'ta çözüm için iyi niyetli bir şekilde çaba gösterdiklerini ancak Rum Kesimi'nin tutumu nedeniyle çözümün kilidinin açılmadığını söyledi.
PİKNİK MENÜSÜ BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'nin 37'nci kuruluş yıldönümü törenleri çerçevesinde, 46 yıldır kapalı tutulan ve "hayalet kent" olarak anılan turistik sahil kenti Maraş'ı tarihi ziyareti öncesi hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet, 46 yıl sonra kısmi olarak açılan Maraş'taki sahil kıyısında yemek yiyecek.
Demirören Haber Ajansı, (DHA) tarihi ziyarete saatler kala liderlerin yemek menüsünün listesine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Bahçeli'nin Maraş'ta yiyeceği yemekte menü şöyle;
Ana yemek
Et döner, KKTC´nin yöresel lezzeti Şeftali kebabı, sigara böreği, bulgur köftesi
Zeytinli
Hellimli pilavuna
Tatlılar:
Kıbrıs Türk mutfağına özgü Sini katmeri, Fıstık sarma, baklava
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce "Sayın Devlet Bahçeli ile KKTC'ye gideceğiz ve Maraş'ta piknik yapacağız" demişti.
KKTC 37 YAŞINDA
Kıbrıs Türk Federe Meclisinde alınan kararla 15 Kasım 1983 tarihi, Kıbrıs Türk halkının siyasi yaşamının önemli bir dönüm noktası ve mücadelelerini devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği bir gün oldu. Meclis, aynı gün düzenlediği olağanüstü oturumda KKTC'nin kuruluşunu ve bağımsızlık bildirisini oy birliğiyle onayladı. KKTC'nin kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı ilan edilmiş oldu.
KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı ve dönemin Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş, cumhuriyetin ilan edildiği Meclis birleşiminin tamamlanmasından sonra Federe Meclis önünde toplanan halka ve öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, mücadelenin bitmediğini belirterek "Ne mutlu KKTC'nin Türk çocuklarına." ifadelerini kullandı.