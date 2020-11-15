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    • 15.11.2020 14:52
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    'de operasyonu! 2 kişi tutuklandı

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, /'nin 'mahrem avukat ve hakimleri ile çalışma evleri' ve 'GATA'daki mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmasında gözaltına alınanan 22 şüpheliden 2'si tutuklandı.

    DHA
    Edirne'de FETÖ operasyonu!

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nca /'nin 'mahrem avukat ve hakimleri ile çalışma evleri' ve 'GATA'daki mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl 'ne bağlı Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik Edirne merkezli operasyon düzenledi.

    Edirne, , Ankara, , , , , , Erzincan, , Gaziantep, Antalya, , , ve 'ta eş zamanlı yapılan baskınlarda; aralarında avukat, doktor, akademisyen, kamu görevlilerinin de bulunduğu 24 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

    Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden M.R.B. ile H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin itirafçı oldukları ve itkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları öğrenildi.

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    Haberler Güncel Edirne'de FETÖ operasyonu! 2 kişi tutuklandı