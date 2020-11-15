Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'mahrem avukat ve hakimleri ile çalışma evleri' ve 'GATA'daki mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik Edirne merkezli operasyon düzenledi.

Edirne, İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Iğdır, Konya, Afyonkarahisar, Erzincan, Şanlıurfa, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş, Manisa, Kayseri ve Yozgat'ta eş zamanlı yapılan baskınlarda; aralarında avukat, doktor, akademisyen, kamu görevlilerinin de bulunduğu 24 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden M.R.B. ile H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin itirafçı oldukları ve itkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları öğrenildi.