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    • 15.11.2020 Gazete
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    Buz kalesİ heyecanı

    Kış aylarında ’nin dört bir yanından insanların akın ettiği Ardahan’ın Çıldır ilçesi, doğa güzelliği ve donan gölü ile eşsiz manzaraları bünyesinde barındırıyor. İşte bu özel yere buz kalesi yapılıyor.

    Buz kalesİ heyecanı

    Kar üzerinde atlı kızakların yapıldığı ve adeta fotoğraf platosu haline gelen Çıldır Gölü'nün turizm potansiyeline bir yenisi daha ekleniyor. Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in öncülüğünde başlatılan proje, Serhat Kalkınma Ajansı tarafından onaylandı. Çıldır Kaymakamlığı, ve Çıldır Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Kış Harikalar Diyarı Çıldır Turizm Planı" projesiyle birlikte buz kalesi ve kar labirenti yapılacak. Buz Kalesi ile birlikte bölgeye daha fazla turistin geleceğine dikkat çekildi.

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