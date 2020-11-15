Buz kalesİ heyecanı

Kar üzerinde atlı kızakların yapıldığı ve adeta fotoğraf platosu haline gelen Çıldır Gölü'nün turizm potansiyeline bir yenisi daha ekleniyor. Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in öncülüğünde başlatılan proje, Serhat Kalkınma Ajansı tarafından onaylandı. Çıldır Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi ve Çıldır Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Kış Harikalar Diyarı Çıldır Turizm Planı" projesiyle birlikte buz kalesi ve kar labirenti yapılacak. Buz Kalesi ile birlikte bölgeye daha fazla turistin geleceğine dikkat çekildi.