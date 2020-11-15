



Trabzon'un Çaykara ilçesini Bayburt'a bağlayan ve 13 keskin virajın olduğu Soğanlı Dağı'ndaki D-915 numaralı yolun bazı bölümlerinin Bolivya'daki 'ölüm yolu'ndan daha tehlikeli olduğu belirtiliyor. 'Derebaşı virajları' olarak bilinen yol; arazisindeki sarp kayalıkları ve 13 keskin virajıyla sürücülere zor anlar yaşatıyor. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı tahmin edilen yolda yer alan virajlar, araçla tek seferde dönülemiyor. 2016 yılında 'www.dangerousroads.org' adlı site tarafından 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Derebaşı virajları, Trabzon ile Bayburt'u, en kısa mesafe olan 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Araçla yolculuk etmenin cesaret istediği 13 keskin virajlı yol, bölge turizmine kazandırılmasıyla son yıllarda adrenalin tutkunlarının da gözdesi oluyor.