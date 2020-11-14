Karabağ'da Türk-Rus ortak barış gücü merkezinin kurulmasına yönelik kararın alınmasının ardından önümüzdeki hafta TBMM'ye gelmesi beklenen tezkerenin kabul edilmesi hâlinde Mehmetçiğin bir sonraki durağı Kafkasya olacak.













Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Karabağ'da Rusya ile ateşkesi gözetleme ve denetleme faaliyeti yürütecek. Türkiye'nin hâlihazırda Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında askeri varlığı bulunuyor.



Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, KKTC, Katar, Irak, Suriye, Lübnan, Somali, Mali, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Libya'da görev yapan TSK'nın bu ülkelerin çoğunda askeri üssü bulunurken, bazı ülkelerde de Mehmetçik uluslararası barış gücü içerisinde görev yapıyor.











Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, TBMM'ye gelmesi beklenen Karabağ tezkeresinin kabul edilmesi hâlinde Türkiye'nin yurt dışında askeri varlık gösterdiği ülke sayısı 15'e yükselecek. Türk askeri, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde caydırıcı barış gücü rolü de oynuyor. Türkiye uzun zamandır yabancı ülkelerde asker bulundururken, bunların bir kısmı muharip kuvvetlerden oluşuyor. Büyük çoğunluğu ise bulundukları ülkelerin ordularına eğitim vermek için görev yapıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, ABD'den sonra yurt dışında en aktif olan ikinci orduya sahip.









EN BÜYÜK ÜS SOMALİ'DE

Yurt dışındaki en büyük askerî üs ise stratejik açıdan önemli bir nokta olan Somali'de. Başkent Mogadişu'da bulunan bu üste Mehmetçik, Somali ordusuna eğitim desteği sağlıyor. TSK, Libya'da ise kurumsal bir ordu oluşması için eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Türkiye'nin bazı ülkelerde barışı koruma misyonu da var. Bu kapsamda Türk ordusu, NATO ve BM bünyesinde en aktif rol oynayan ordulardan biri.













Türk askeri; Afganistan, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti Arnavutluk, Lübnan, Bosna Hersek ve Kosova'da barış gücü olarak görev yapıyor. 2017 yılından beri Katar'da Türk askeri görevlendirilirken, Türkiye'nin bu ülkede iki askeri üssü bulunuyor. 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan bu yana Türkiye, KKTC'de asker bulunduruyor. KKTC'deki Türk askerinin 40 bin civarında olduğu belirtiliyor.

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