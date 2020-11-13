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    • 13.11.2020 11:43
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    'nda 'lı terörist böyle enselendi! 120 bin TL verip kurtulacağını sandı ama...

    Son dakika haberine göre; Terör örgütü 'ya üye olmakla suçlanan zanlı, yurt dışına kaçmaya çalışırken nda yakalandı. Gerçeğinden ayırması çok zor olan la alana giren PKK zanlısı, 'ya gitmeye çalışıyordu. Havalimanı risk analiz ekipleri dikkatli davranınca bazı şüpheler olduğunu farketti. Yapılan kontrollerde parmak izinden pasaportun ve kimliğin sahte olduğu anlaşıldı.

    İstanbul Havalimanı'nda PKK'lı terörist böyle enselendi!

    Önce maskesini çıkardı, ardından saçını düzeltti. Değişik pozlar verdi. Ama ne rahat tavırları, ne de 120 bin lira verip yaptırdığı u onu kurtaramadı. Her yerde aranan ve 'lı olduğu iddia edilen şüpheli 'nda böyle yakalandı.

    23 yaşındaki doğumlu terörist her yerde aranıyordu.

    120 BİN TL'YE SAHTE PASAPORT

    Diyarbakır 10. , hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı vermişti. O da 120 bin TL verip, orjinalinden ayırması çok güç olan sahte pasaport yaptırdı.

    Şüpheli, dikkat çekmemek için oldukça rahat davranıyordu. Hiç panik yapmadı.

    Pasaporttaki fotoğraf ile kendi fotoğrafının eşleşmesi için her şeyi yaptı. Saçını düzeltti. Eğildi, sağa sola dönerek fotoğraf çektirdi.

    Risk analiz uzmanı polis de pasaportu dikkatlice inceledi. Foyasını ortaya çıkaran ise parmak izi oldu. Kimliği de pasaportu da sahte çıkınca hemen kelepçelenip gözaltına alındı.

    Tutuklanan şüphelinin önce 'ya, ardından 'ya en son da 'ya gideceği belirlendi. İddiaya göre şüphe çekmemek için Brezilya'ya bilet almıştı.

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