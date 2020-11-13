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    • 13.11.2020 17:45
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    'de 'lı teröristlere ait el yapımı ve mühimmat yakalandı

    'de düzenlenen operasyonda, 3 farklı bölgede yapılan arazi aramasında 2 büyük tüple hazırlanmış 50 kilogram amonyum nitrat ve plastik ile güçlendirilmiş uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    PKK'ya 'Yıldırım' etkisi! Hepsi ele geçirildi

    'de 'lı teröristlere ait el yapımı ve mühimmat ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez ilçe kırsalında PKK'lı mühimmat olduğu bilgisi üzerine söz konusu bölgede "Yıldırım - 9 Operasyonu" gerçekleştirildi.

    Operasyonda, 3 farklı bölgede yapılan arazi aramasında 2 büyük tüple hazırlanmış 50 kilogram amonyum nitrat ve plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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    Haberler Güncel Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı ve mühimmat yakalandı