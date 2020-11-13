Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu yağış görülecek illerimiz belli oldu. Meteoroloji o bölgeler için yağış uyarısında bulundu. Bu bağlamda hafta sonu yaşadığı ildeki hava durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte MGM tarafından yapılan güncel uyarılar
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu,İç Ege,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Edirne ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli'nin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 8°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 13°C
Çok bulutlu doğusu sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, Kütahya ve Afyon ile Uşak'ın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR 10°C, 19°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KÜTAHYA 4°C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak yağışlı
MANİSA 8°C, 18°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 4°C, 18°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yarın (Cumartesi) Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 7°C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu,zamanla kuzeybatısının çok bulutlu ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI -1°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra batısı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KONYA 5°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra batısı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve Sinop dışında bölge genelinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu
DÜZCE 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu
KASTAMONU 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu yarın (Cumartesi ) sağanak ağmurlu, gece ve sabah yer yer sisli
ZONGULDAK 11°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAKKÂRİ 3°C, 12°C
Az bulutlu
KARS -6°C, 9°C
Az bulutlu
ERZURUM 5°C, 9°C
Az bulutlu
VAN -2°C, 12°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 8°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık