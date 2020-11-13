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    • 13.11.2020 21:58
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    14-15 Kasım : ? Meteoroloji'den o bölgeler için yağış uyarısı!

    Hafta sonu yaşadığı şehirde yağış olup olmayacağını merak eden vatandaşlar bu bağlamda tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Kasım Cumartesi ve 15 Kasım Pazar günleri için hava tahminlerini duyurdu. Peki, ? İşte 14-15 Kasım raporu

    Meteoroloji'den o bölgeler için yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu yağış görülecek illerimiz belli oldu. Meteoroloji o bölgeler için yağış uyarısında bulundu. Bu bağlamda hafta sonu yaşadığı ildeki hava durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte MGM tarafından yapılan güncel uyarılar

    HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu,İç Ege,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Edirne ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli'nin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BURSA 8°C, 14°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL 11°C, 16°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 8°C, 13°C
    Çok bulutlu doğusu sağanak yağışlı

    KOCAELİ 13°C, 16°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, Kütahya ve Afyon ile Uşak'ın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    İZMİR 10°C, 19°C
    Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

    KÜTAHYA 4°C, 12°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak yağışlı

    MANİSA 8°C, 18°C
    Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

    MUĞLA 4°C, 18°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yarın (Cumartesi) Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 11°C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA 18°C, 22°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY 9°C, 22°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 7°C, 15°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu,zamanla kuzeybatısının çok bulutlu ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ANKARA 3°C, 13°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    ÇANKIRI -1°C, 13°C
    Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra batısı sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR 4°C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    KONYA 5°C, 14°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra batısı sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve Sinop dışında bölge genelinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU 4°C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu

    DÜZCE 8°C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu

    KASTAMONU 0°C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu yarın (Cumartesi ) sağanak ağmurlu, gece ve sabah yer yer sisli

    ZONGULDAK 11°C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 1°C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE 9°C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN 9°C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 11°C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAKKÂRİ 3°C, 12°C
    Az bulutlu

    KARS -6°C, 9°C
    Az bulutlu

    ERZURUM 5°C, 9°C
    Az bulutlu

    VAN -2°C, 12°C
    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 2°C, 19°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 6°C, 19°C
    Az bulutlu ve açık

    MARDİN 8°C, 17°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 9°C, 20°C
    Az bulutlu ve açık
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    Haberler Güncel 14-15 Kasım HAVA DURUMU: Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o bölgeler için yağış uyarısı!