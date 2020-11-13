Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu yağış görülecek illerimiz belli oldu. Meteoroloji o bölgeler için yağış uyarısında bulundu. Bu bağlamda hafta sonu yaşadığı ildeki hava durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte MGM tarafından yapılan güncel uyarılar

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu,İç Ege,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Edirne ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.