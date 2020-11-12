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    • 12.11.2020 14:46
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    'te operasyonu!

    'un Fatih ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında yaklaşık bin 258 adet ve şampuan ele geçirildi. Söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

    İstanbul Fatih'te sahte deterjan operasyonu!

    'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 1870 kilogram toz deterjan, 571 litre bulaşık deterjanı ve 136 litre şampuan ele geçirildi.

    İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir iş yerinde sahte temizlik malzemeleri satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

    Adreste yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 1870 kilogram toz deterjan, 571 litre bulaşık deterjanı ve 136 litre şampuan ele geçirildi.

    Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

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    Haberler Güncel İstanbul Fatih'te sahte deterjan operasyonu!