Ayrıca, göl tabanı da çevresindeki toprak erozyonu dolayısıyla sürekli doluyor. Gölün dibi balçıkla dolu, baktığınızda üzerinde su var gibi görünüyor ama derinliği artık çok çok azaldı. Göldeki balık nesli de giderek azalıyor, yok oluyor. Eskiden en az 10 çeşit balık vardı, şimdi bir iki çeşit balık türü kaldı. Su seviyesinin düşmesi, göldeki balıkçılığı da olumsuz etkiliyor. Beyşehir Gölü'nün tek gelir kaynağı dağlardan gelen eriyen kar suları. Gembos Derivasyonu'ndan gelen sular da arktık göle çok fazla bir katkı getirmiyor. Çünkü bu gelen takviye sular da tarımsal sulama için yaz döneminde ekili alanlar için kullanılıyor. Bu yıl da tarımsal sulamanın çok fazla olması, buharlaşma kayıpları vb. nedenlerle su seviyesi çok düştü. Umudumuz kış döneminde gelecek yağışlara yani Allah'a kaldı. Ama, kış dönemi de yeterli yağış olmazsa yazın tarım alanlarına verecek suyumuz da kalmayacak. O nedenle, Beyşehir Gölü'ndeki su miktarının artırılmasına, mevcut suları kirleten nedenlerin önüne geçilmesi konusunda önlemler alınmasına yönelik acilen ihtiyaç olduğunu belirtiyor ve yetkilileri bu konuda harekete geçmeye davet ediyorum" diye konuştu.