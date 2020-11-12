Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.11.2020 13:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.11.2020 13:14
    ABONE OL

    'nın başkenti 'de 'e bağlı Camisine saldırı

    ’nın başkenti ’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine () bağlı Camisine kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıda bulunuldu. Wedding semtindeki Mescid-i Aksa Camisinin dış cephesine ve yanında bulunan çay ocağının camına yazılar yazıldı.

    AA
    Avrupa'nın göbeğinde camiye ırkçı saldırı

    Cami derneği Başkanı Şinasi Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, din görevlisinin sabah namazına geldiğinde caminin hemen yanında bulunan çay ocağının camlarındaki yazıları fark ettiğini söyledi.

    "İNŞALLAH SON OLUR"
    Olaya ilişkin tutanak tutması için polisin gelmesini beklediklerini aktaran Yaşar, burada din, dil ve ırk gözetmeksizin yaşamaya çalıştıklarını ifade etti. Yaşar, bu saldırıyı kimin yaptığını bilmediklerini belirterek, "Belki görenler vardır. Bu, camimize ikinci saldırı. İnşallah son olur." şeklinde konuştu.

    HAMBURG'DAKİ CAMİYE DE MEKTUP GÖNDERİLDİ
    Saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Yaşar, bu yazıların silinebileceğini ancak kimsenin kendilerini yıldıramayacağını kaydetti. Öte yandan Hamburg kentindeki Muradiye Camisine de ırkçı içerikli mektup gönderildiği öğrenildi.

    KÜFÜR VE HAKARET YAZIYOR
    Mektupta Müslümanlara, İslam'a ve Türklere hakaret içeren ifadelerin bulunduğu bildirildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Almanya'nın başkenti Berlin'de DİTİB'e bağlı Mescid-i Aksa Camisine saldırı