Cami derneği Başkanı Şinasi Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, din görevlisinin sabah namazına geldiğinde caminin hemen yanında bulunan çay ocağının camlarındaki yazıları fark ettiğini söyledi.

"İNŞALLAH SON OLUR"

Olaya ilişkin tutanak tutması için polisin gelmesini beklediklerini aktaran Yaşar, burada din, dil ve ırk gözetmeksizin yaşamaya çalıştıklarını ifade etti. Yaşar, bu saldırıyı kimin yaptığını bilmediklerini belirterek, "Belki görenler vardır. Bu, camimize ikinci saldırı. İnşallah son olur." şeklinde konuştu.

HAMBURG'DAKİ CAMİYE DE MEKTUP GÖNDERİLDİ

Saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Yaşar, bu yazıların silinebileceğini ancak kimsenin kendilerini yıldıramayacağını kaydetti. Öte yandan Hamburg kentindeki Muradiye Camisine de ırkçı içerikli mektup gönderildiği öğrenildi.

KÜFÜR VE HAKARET YAZIYOR

Mektupta Müslümanlara, İslam'a ve Türklere hakaret içeren ifadelerin bulunduğu bildirildi.