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    • 12.11.2020 Gazete
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    2 bin 693 yeni vaka

    'de dün 2 bin 693 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 86 kişi hayatını kaybetti. 2 bin iyileşti. hasta sayısı ise 3 bin 95’e yükseldi.

    2 bin 693 yeni vaka

    'de dün 2 bin 693 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 86 kişi hayatını kaybetti. 2 bin iyileşti. hasta sayısı ise 3 bin 95'e yükseldi.

    SOKAKTA SİGARA YASAK
    İçişleri     Bakanlığı, Coronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak "sigara içtiği" için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti. 81 il valiliğine ek genelge gönderdi. Buna göre bugünden itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, meydan ve durak gibi alanlarda sigara içmek yasaklanacak.

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