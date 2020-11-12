2 bin 693 yeni vaka

Türkiye'de dün 2 bin 693 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 86 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 112 kişi iyileşti. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 95'e yükseldi.

SOKAKTA SİGARA YASAK

İçişleri Bakanlığı, Coronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak "sigara içtiği" için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti. 81 il valiliğine ek genelge gönderdi. Buna göre bugünden itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, meydan ve durak gibi alanlarda sigara içmek yasaklanacak.