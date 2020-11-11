Son depremler 11 Kasım! İzmir, Aydın, Manisa, Kocaeli deprem mi oldu?

İzmir Aydın Manisa Kocaeli deprem mi oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi 11 Kasım günü de araştırılıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde sık sık depremler meydana geliyor. Ülkemizin birçok bölgesi riskli grupta yer alıyor. Peki, 11 Kasım son depremler nerelerde oldu? İzmir Aydın Manisa Kocaeli deprem mi oldu?