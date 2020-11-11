Son depremler 11 Kasım! İzmir, Aydın, Manisa, Kocaeli deprem mi oldu?

İzmir Aydın Manisa Kocaeli deprem mi oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi 11 Kasım günü de araştırılıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde sık sık depremler meydana geliyor. Ülkemizin birçok bölgesi riskli grupta yer alıyor. Peki, 11 Kasım son depremler nerelerde oldu? İzmir Aydın Manisa Kocaeli deprem mi oldu?
DEPREM Mİ OLDU?
İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitelerinde yer alan bilgiye göre, saat 09.49'da Kuşadası Körfezi açıklarında 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AFAD'ın verilerine göre Kuşadası Körfezi'nin yaklaşık 18 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Depremin İzmir'in Menderes ilçesine 18 kilometre mesafede meydana geldiği öğrenildi.
MARMARA'DA KORKUTAN DEPREM!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Marmara Denizi Yalova açıklarında 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildi.
Saat 8.53'te yerin 6.4 kilometre altında meydana gelen deprem, Yalova ve Kocaeli iline bağlı Gebze ilçesinde de hissedildi.
Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.11.11 09:55:24 37.8792 27.0212 9.5 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 09:53:53 37.8497 26.9647 13.7 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 09:49:45 37.8470 26.9618 12.4 -.- 4.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 09:21:49 39.4100 38.3465 24.7 -.- 1.3 -.- ADATEPE-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2020.11.11 08:53:59 40.6852 29.2577 6.4 -.- 3.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.11.11 08:21:54 37.8713 26.9417 8.9 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 08:18:46 37.8912 26.8857 4.3 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 07:56:37 37.8697 26.8747 20.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 07:38:03 37.8763 26.5670 9.3 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 07:36:07 37.9245 26.6908 7.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.11 07:29:58 38.6962 39.6547 8.1 -.- 2.0 -.- SALKIMLI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2020.11.11 07:22:17 37.9125 26.6560 13.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.11 07:08:53 38.9965 27.1400 9.7 -.- 2.0 -.- CALIBAHCE-BERGAMA (IZMIR) İlksel