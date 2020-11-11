Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 11 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

"ANCAK BİRLİKTE YENEBİLİRİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz. " ifadelerine yer verdi.