Selman Öğüt kimdir, kaç yaşında, nereli? Selman Öğüt kariyeri nasıl?

Selman Öğüt kimdir? Gündemde olan isimlerin kim olduğu arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Bu isimlerden birisi de Selman Öğüt oldu. Uluslararası hukukun farklı konuları ile ilgili yayınlanmış muhtelif makaleleri olan Selman Öğüt, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anasaya Uzlaşma Komisyonu'nda uzman olarak görev yapmıştı.

SELMAN ÖĞÜT KİMDİR?

1984 Mekke doğumlu olan Selman Öğüt, lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Hukuk Bölümünden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü doktora programına girdi.