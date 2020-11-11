14-15 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasak olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir…

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 14-15 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Türkiye genelinde birçok harita kırmızıya dönerken vaka sayılarında da artış yaşanıyor. Peki, 14-15 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

14 – 15 KASIM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı henüz belli olmadı. Yasak kararı çıktığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.