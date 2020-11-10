VGM bursu için o tarihe dikkat! VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? VGM bursu için açıklama bekleniyor. Binlerce öğrencinin başvuru yaptığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu için Ekim ayında başvuru işlemleri tamamlanmıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuç açıklanma tarihine çevrildi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
VGM burs başvurularının Kasım ayında belli olması bekleniyor. Sonuçlar geçtiğimiz yıl 25 Ekim tarihinde duyurulmuştu.
BAŞVURULAR SONA ERDİ
2020 – 2021 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiştir.
Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir.
Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.
Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.
Tüm öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileriz.
VGM BURSU NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 300,00 TL burs imkanı sağlanmaktadır.
Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.
ÖĞRENCİLERE BURSLAR NASIL ÖDENECEK?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir.