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    • 10.11.2020 10:04
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    Sabah saatlerinden bu yana yüzbinlerce kişi tarafından araştırılıyor. Arama motorları üzerinden sorgulaması yapılmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarında paylaşmak isteyenler, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için en yeni ni araştırırken sizler için pek çok seçeneği derledik. Haberimizin içeriğinde bulabilir, istediğinizi seçip paylaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    En anlamlı 10 Kasım şiirleri! Uzun ve kısa 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü şiirleri!

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1938 yılında hayata gözlerini yumdu ve milletimizi yasa boğdu. Her yıl aynı günde Atatürk'ü Anma törenleri yapılıyor, şiirler okunuyor, paylaşılıyor. Atatürk'ün 82'inci ölüm yıldönümünde sabah saatlerinden itibaren arama motorları üzerinden araştırılan en anlamlı 10 Kasım şiirleri! Uzun ve kısa 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri! Sorgulamalarının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz

    EN ANLAMLI, UZUN VE KISA 10 KASIM ŞİİRLERİ!

    KAHRAMANIMIZSIN ATATÜRK
    Yurdumuzu kuran
    Bir kahramansın sen
    Vatanı için savaşan
    Bir askersin sen

    Vatanını çok sevdi
    Adını göklere yazdırdı
    Çanakkale savaşında
    Kendini kanıtladı

    Kahramanımız oldu
    Yurdunu savundu
    En büyük eseri
    Cumhuriyet oldu

    10 Kasım'da anıyoruz
    Kalbimizde yaşatıyoruz
    Seni hiç unutamıyoruz
    Kahramanımızsın ATATÜRK..!

    ATATÜRK'Ü DUYMAK

    Ulu rüzgâr esmedikçe
    Yaşamak uyumak gibi.
    Kişi ne zaman dinç;
    Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

    Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?
    Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.
    Ekmek olmak için önce
    Buğday olmak gibi.
    Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe
    Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.
    Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene
    Her ışık-kaynak gibi.

    En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,
    Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,
    Daha da yakınsın, daha da sıcak
    Bıraktığın toprak gibi.

    Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,
    Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,
    Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:
    Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

    SARI SAÇLI, MAVİ GÖZLÜ KAHRAMAN

    Sana borçluyuz canımızı,
    Sana borçluyuz yaşamımızı,
    Sana borçluyuz vatanımızı,
    Sana borçluyuz varlığımızı,
    Sarı saçlı, mavi gözlü kahraman.

    Var olmasaydın diyorum,
    Ne olurdu bu millete,
    Hiç doğmasaydın diyorum,
    Hizmetkârdık hangi millete.

    Yılmadan, yorulmadan çalıştın,
    Bin bir türlü zorluğu aştın,
    İyi ki vardın, hep olacaksın,
    Senin sevginle dolu kalbimizde,
    Sarı saçlı, mavi gözlü kahraman.

    Kalbimizde yaşatıyoruz
    Seni hiç unutamıyoruz
    Kahramanımızsın ATATÜRK..!

    10 KASIM

    10 Kasım 1938,
    Günlerden Perşembe.
    Atatürk'üm ölmüş,
    Saat dokuzu beş geçe.

    Çökmüş bir matem havası,
    Milletimin üstüne,
    Gözyaşları sel olmuş
    Akmış Marmara Denizi'ne

    Herkes akın akın,
    Dolmabahçe'ye koşmuş,
    Büyük kurtarıcı artık,
    Aramızdan ayrılmış.

    Atatürk'süz yaşamak,
    Çok zor gelse de millete,
    Kalplerde yaşatılmış,
    O veciz sözleriyle.

    Emanet etmiş bizlere,
    Kurduğu cumhuriyeti.
    Var oldukça bu dünya,
    Bilmeliyiz kıymetini.

    KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

    Yan yana iki çocuk görsem
    İşte Atatürk diyorum
    Özgürlüğün toprağı uyanıyor
    İçin için seviniyorum.

    Koşuşan iki öğrenci görsem
    İçimin güneşi ısınıyor
    Yürüyen bir bakış gibi
    Mustafa Kemal geliyor.

    Kol kola iki işçi görsem
    Ekmeğim çoğalıyor birden
    Bir ışık düşüyor ortalığa
    İşte Atatürk diyorum.

    İşte Atatürk diyorum
    İlk kuruluş öncüleri
    Bir gül çağrısında hepsi
    Bize uzanmış elleri.

    ÖLMEZ ATATÜRK

    Gözleri bir güneş gibi aydınlatırdı,
    Umutsuzluğu kabul etmeyendi ATATÜRK
    Sevginin kaynağı, Bağımsızlığın timsali
    Geleceğimin aynası, ölmez ATATÜRK

    Yoklukların ve çaresizliğin düşmanı
    Kimsesizlerin can dostuydu ATATÜRK
    Vatanının yılmaz savunucusu
    Özgürlüğün mimarı, Ölmez ATATÜRK


    Vatan toprağını altın bilen
    Yabancıya yar etmeyen ATATÜRK
    Ya İstiklal Ya Ölüm diye haykıran
    Kurtuluşumun sembolü, ö
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