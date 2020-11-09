AYVALI: "YAZDIKLARIMIN HEPSİ BELGELİ"

SABAH Gazetesi'ne konuşan Emre Cemil Ayvalı, "Her fırsatta düşünce ve ifade özgürlüğünden dem vuruyorlar ancak kendilerinden olmayan herkese baskı kurmaya çalışıyorlar. Hem maddi hem manevi tazminat davası açtılar. Kitapta yargı yoluna gidilecek hiçbir şey yok. Kitabın içeriği tamamen açık kaynaklardan ve belgelerden oluşuyor. Muhalefetteyken yasaklayıcı uygulamalara başvuran partinin iktidara geldiğinde yapacakları da ortadır" dedi.

KILIÇDAROĞLU, "KİTAP TOPLATMA DARBE DÖNEMLERİNDE YAPILDI" DEDİ AMA "YÖNÜNÜ ŞAŞIRAN OK: FETÖ" İSİMLİ KİTABIN TOPLATILMASI İSTEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Ekim 2020 tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, kitap toplatmanın darbe dönemlerinde yapıldığını iddia ederek, "Şimdi 20 Temmuz sivil darbesinden sonra kitap toplatıyorlar. Sanıyorlar ki bunu topladıklarında CHP susacak, Kılıçdaroğlu susacak. Senin feriştahın gelse bizi susturamaz. Biz, bu memlekete sevdalıyız, insanımıza sevdalıyız. Oy verir veya vermez ona saygı duymak benim ve herkesin görevi" iddiasında bulundu.