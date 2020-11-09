10 Kasım mesajları resimli! 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları ve sözleri! En güzel Atatürk resimleri...

10 Kasım mesajları resimli! 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları ve sözleri arama motorlarında çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Türk milletinin bağımsızlığı için Kurtuluş Savaşı'nı başlatan, Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82. yılında anılıyor. 10 Kasım 2020 Salı günü ülkemizin dört bir yanında Atatürk'ün anma etkinlikleri düzenlenecek ve Atatürk sevgi ve rahmetle anılacak. Yazımızın içerisinde en kaliteli ve güzel Atatürk fotoğraflarını derledik.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz."

"Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir."