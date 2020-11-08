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    • 08.11.2020 Gazete
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    Zafer Biden’ın! 290 delegeyle 'da

    Dünyanın merakla beklediği 'deki başkanlık leri sonuçlandı. Cumhuriyetçi rakibi Trump'ı yenen Demokrat aday , ipi göğüsledi. 290 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. Başkanı olmayı başardı. Biden, 75 milyon oy alarak ülke tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu. Harris de ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olarak tarihe geçti

    Zafer Biden’ın

    Dünyanın merakla beklediği 'deki başkanlık leri sonuçlandı. Cumhuriyetçi rakibi Trump'ı yenen Demokrat aday , ipi göğüsledi. 290 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. Başkanı olmayı başardı. Biden, 75 milyon oy alarak ülke tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu. Harris de ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olarak tarihe geçti.

    Joe Biden, "Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçtiğin için onur duyuyorum" ifadesini kullandı.

    Donald Trump, seçimin henüz bitmediğini açıkladı: Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım.

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    Haberler Güncel Zafer Biden’ın! 290 delegeyle Beyaz Saray'da