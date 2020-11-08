Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından alev alev yanan bina çatısındaki yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.