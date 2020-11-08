Kahramanmaraş-Göksun yolu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, yolun adını 'Edebiyat Yolu' olarak belirlediklerini bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan Göksun yolunun açılışına katıldı. Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını 'Edebiyat Yolu' olarak belirlediklerini bildirdi. Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu topraklarda yeni eserler vermek için karıncalar gibi çalışıyoruz. Bugün Kahramanmaraş'ta tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak bir eserin açılışının heyecanını yaşıyoruz. Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor."

IMF KAPISINDA KÖLE OLDULAR

Başkan Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, IMF ile ilgili şunları söyledi: "Eğer IMF'e bağlı ekonomi düzenini kırmasaydık kimsenin bizden şikayeti olmazdı. Göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı. Bu borcu biz 2013'te sıfırladık. Ama ne diyor CHP, 'IMF'den borç alın' diyor. Bu CHP, IMF'den borçlanmaya alışmış. Onların kapısında kul köle olmuşlar."

AKDENİZ'E BAĞLANIYOR

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni kara yolu ile Orta Karadeniz sahili ve İç Anadolu Bölgesi'nin Akdeniz limanlarına bağlanacağını söyledi.

Rus lider Putin'le görüşen Erdoğan, Ermenistan'ın Karabağ'dan çekilmesi gerektiğini belirtti.