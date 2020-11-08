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    • 08.11.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan'dan ’ta önemli mesaj: Zafere yakınız

    Başkan Erdoğan ’ta önemli mesajlar verdi: ’DEN Borç alsaydık, akdeniz’de ses çıkarmasaydık kimse bize bir şey demezdi. avamızı zafere ulaştırmak için çalışıyoruz.

    Zafere yakınız

    -Göksun yolu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, yolun adını 'Edebiyat Yolu' olarak belirlediklerini bildirdi.

    Başkan Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan Göksun yolunun açılışına katıldı. Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını 'Edebiyat Yolu' olarak belirlediklerini bildirdi. Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu topraklarda yeni eserler vermek için karıncalar gibi çalışıyoruz. Bugün Kahramanmaraş'ta tüm 'nin gurur abidesi olacak bir eserin açılışının heyecanını yaşıyoruz. Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor."

    KAPISINDA KÖLE OLDULAR
    Başkan     Erdoğan, Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, IMF ile ilgili şunları söyledi: "Eğer IMF'e bağlı ekonomi düzenini kırmasaydık kimsenin bizden şikayeti olmazdı. Göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı. Bu borcu biz 2013'te sıfırladık. Ama ne diyor , 'IMF'den borç alın' diyor. Bu CHP, IMF'den borçlanmaya alışmış. Onların kapısında kul köle olmuşlar."

    AKDENİZ'E BAĞLANIYOR
    ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni kara yolu ile Orta sahili ve İç Anadolu Bölgesi'nin Akdeniz limanlarına bağlanacağını söyledi.

    Rus lider Putin'le görüşen Erdoğan, Ermenistan'ın Karabağ'dan çekilmesi gerektiğini belirtti.

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