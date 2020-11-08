Azpirin! (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Dünya, Coronavirüs'e çare aradı. ABD'li bilim adamları, Aspirin'in virüse bağlı ölümleri azalttığını açıkladı. Bunu duyan Bulgarlar, soluğu Edirne'de aldı. Eczanelerden poşet poşet Aspirin alıp Bulgaristan'a taşıdı! Eczanelerde satışlar yüzde 84 arttı! Kentteki ecza depolarında Aspirin kalmadı. Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu "Bulgar turistler, 5'er 10'ar kutu alıp gidiyorlar. Şu anda 100 miligramlık formları depolarda yok aspirinin. Ancak hekim kontrolünde kullanılmalı" açıklaması yaptı.

2 BİN 730 AĞIR HASTA

Türkiye'de dün 2 bin 483 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 81 kişi hayatını kaybetti. Bin 928 kişi iyileşti. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 730'a yükseldi.

DİKKAT ÖLDÜRÜR

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aspirine karşı uyardı. "Grip esnasında içilmesi riski 35 kat artıyor. Karaciğer yetmezliği, beyinde şişmeyle giden çok ağır tablolar var. Ölüm oranı aşağı yukarı yüzde yüz" dedi.

AVRUPA KAPALI

Avrupa'yı coronavirüs paniği sardı! Vaka sayıları yeniden arttı. Ülkeler, OHAL ilan ederek kapandı! Dün, Fransa'da 60 bin 486, İtalya'da ise 37 bin 809 pozitif vaka çıktı. İtalya'da 3 Aralık'a kadar geçerli olacak kısıtlamalarda ülke genelinde 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasaklandı. Vatandaşlar ise yasaklara karşı çıktı! Son 24 saatte 23 bin 287 yeni vakanın tespit edildiği İngiltere'de ise 2 Aralık'a kadar tüm kafe ve restoranlar kapatıldı.