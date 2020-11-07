YUNANİSTAN'IN EN SEVİLEN KOMEDYENLERİNDEN

Yunanistan'ın Kemal Sunal'ı sayılabilecek Thanasis Vengos, 50'sinin yönetmenliğini de yaptığı 120 filmde rol aldı. Oyuncu, filmlerinde sürekli koşan, kovalanan, kandırılan, haksızlıklara uğrayan, zenginlere, güçlülere, mafyaya kafa tutan, sevdiğine kavuşabilmek için mucizeler yaratan, sonunda da her defasında başaran 'Thanasis' tiplemesiyle çok sevildi. Bir diğer tiplemesi ise 007 James Bond hayranı "Kel kafalı ajan 000" idi. Filmleri hâlâ Yunan televizyonlarında gösterilen ve ilgiyle izlenen Thanasis Vengos, birçok ödül kazandığı sanat yaşamının son yıllarında sosyal içerikli filmlere de imza attı.