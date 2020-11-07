Hürriyet'in haberine göre; Yunanistan'ın başkenti Atina'da polis, kenar semtlerden Kolono'da devriye gezerken şüphe üzerine üç FETÖ'cüyü kimlik kontrolü için durdurdu. FETÖ'cüler de başlarına geleceklerden habersiz sahte Yunan kimliklerini gösterdiler. Polisler, sahte kimliklerden birinin Yunanistan'ın en sevilen komedyenlerinden Thanasis Vengos adına tanzim edilmiş olduğunu görünce durumu hemen Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Vengos, Yunanistan'da Kemal Sunal gibi çok sevilen ünlü bir oyuncu.
BİRİ POLİS DİĞERİ ÖĞRETMEN
FETÖ'cülerin sahte Yunan kimlikleri taşıdıklarının tespiti gecikmedi. Tutuklanan FETÖ'cülerden 2'si ifadelerinde Türkiye'de polis, diğeri ise öğretmen olduğunu öne sürdü. Geçen eylül ayı sonunda yine Atina'da sahte pasaportla yakalanan 5 FETÖ'cünün cep telefonlarında, 450-500 kişi için hazırlanmış sahte pasaport dokümanları bulunmuştu. Her iki olay da Yunanistan'daki FETÖ'cüler arasında sahte kimlik ve pasaport tanzim eden bir çetenin bulunduğunu gösteriyor.
YUNANİSTAN'IN EN SEVİLEN KOMEDYENLERİNDEN
Yunanistan'ın Kemal Sunal'ı sayılabilecek Thanasis Vengos, 50'sinin yönetmenliğini de yaptığı 120 filmde rol aldı. Oyuncu, filmlerinde sürekli koşan, kovalanan, kandırılan, haksızlıklara uğrayan, zenginlere, güçlülere, mafyaya kafa tutan, sevdiğine kavuşabilmek için mucizeler yaratan, sonunda da her defasında başaran 'Thanasis' tiplemesiyle çok sevildi. Bir diğer tiplemesi ise 007 James Bond hayranı "Kel kafalı ajan 000" idi. Filmleri hâlâ Yunan televizyonlarında gösterilen ve ilgiyle izlenen Thanasis Vengos, birçok ödül kazandığı sanat yaşamının son yıllarında sosyal içerikli filmlere de imza attı.