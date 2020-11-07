İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre İSG sınav sonuç tarihi!

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve Güvenliği Uzmanlığı (2020-İSG) sınavı tamamlandı. Binlerce adayın giriş yaptığı sınavda başarılı olan adaylar iş yerlerinde güvenlik uzmanı veya hekim olarak çalışabiliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın ardından İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
İSG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir.
İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularına itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (Sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına gerekli ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.)
ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar.