İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre İSG sınav sonuç tarihi!

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve Güvenliği Uzmanlığı (2020-İSG) sınavı tamamlandı. Binlerce adayın giriş yaptığı sınavda başarılı olan adaylar iş yerlerinde güvenlik uzmanı veya hekim olarak çalışabiliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın ardından İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.