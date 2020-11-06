Uzman çavuş alımı ne zaman yapılacak? 2020 yılında uzman erbaş alımı olacak mı? MSB açıklaması...

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzman erbaş olmak isteyenler bu yıl alım yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Belirli tarihler arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevlendirmek üzere alımlar yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konu hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Peki, uzman çavuş alımı ne zaman yapılacak? 2020 yılında uzman erbaş alımı olacak mı? İşte detaylar...

UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Uzman Erbaş alımları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şöyle bir açıklama geldi;

"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."